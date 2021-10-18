Sağlamlık testi: Nokia 3310 ve iPhone 13 Pro, 20'nci kattan atıldı

TechRax YouTube kanalı, Nokia 3310 ve iPhone 13 Pro'yu sağlamlık testine soktu. Her iki telefon da 20. kattan merdiven boşluğuna bırakıldı.

Apple, geçtiğimiz eylül ayında iPhone 13 serisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Seride yer alan modellerden iPhone 13 Pro, bir zamanların efsanesi Nokia 3310 ile sağlamlık testine girdi.

TechRax isimli YouTube kanalının son videosunda kozlarını paylaşan telefonlar, 20.nci kattan aşağı atıldı ve daha sonra sağlamlıkları gözlemlendi.

iPhone 13 Pro ve Nokia 3310'un kapışmasını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Nokia 3310 ve iPhone 13 Pro, 20. kattan atıldı - VİDEO

iPHONE 13 PRO GALİP GELDİ

İlk düşüş sonucunda adeta parçalarına ayrılan Nokia 3310, bekleneni veremedi. iPhone 13 Pro'nun ise sadece arkasında kırılmalar meydana geldi, ancak telefon çalışır bir şekilde testten sağlam çıkmayı başardı.

Ardından iki kez daha yirminci kattan aşağı bırakılan iPhone 13 Pro, bu sefer ekranın alt köşesinden darbe aldı. Ancak telefonun arka kısmı tuzla buz oldu. iPhone 13 Pro, aldığı darbelere rağmen düşürme testinden çalışır bir şekilde çıktı.

Aslına bakacak olursak, sağlamlığıyla öne çıkan Nokia 3310'un parçalara ayrılması bizi şaşırtmadı. Çünkü eski telefonlar, genellikle birbirine entegre parçalar halinde üretiliyor ve bu parçalar kolaylıkla çıkartılabiliyor.

iPHONE 13 PRO EKRANI NEDEN FAZLA HASAR ALMADI

Apple, kendi geliştirdiği Ceramic Shield ekran koruma teknolojisini yeni iPhone 13 modellerinde kullanıyor. Bu teknoloji, metallerin çoğundan daha sert olan nano ölçekli seramik kristallerinin cama işlenmesiyle elde ediliyor.

Apple, akıllı telefon dünyasında ilk defa kullanılan bu materyalin, diğer tüm akıllı telefon camlarından çok daha sağlam olduğunu söylüyor.