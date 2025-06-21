Sakarya'da sahile, savaş bölgesinde kullanıldığı düşünülen hava aracı vurdu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde saat 09.30 sıralarında Karasu Halk Plajı 28. kule önlerinde şüpheli bir cisim olduğunu gören vatandaşlar durumu Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yerde bulunan insansız hava aracını muhafaza altına aldı.

İHA'NIN EL YAPIMI OLDUĞU BELİRLENDİ

Emniyet ekiplerince teslim alınan İHA, daha sonra Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na teslim edildi.

Burada SAS (Sualtı Savunma) timleriyle kurulan koordine çerçevesinde yapılan ilk değerlendirmede, İHA'nın fabrikasyon üretim olmadığı, el yapımı ve atölye ortamında üretildiği tespit edildi.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞIYLA İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Menşei belli olmayan cismin, Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklı bölgelerden sürüklenerek gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Şüpheli İHA'nın detaylı teknik incelemesi için SAS ekiplerinin pazartesi günü bölgede çalışma yapacağı, bu süre zarfında ise güvenli alanda muhafaza edileceği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.