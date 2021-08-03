Saldırganlar, korsan oyunlar sayesinde 2 milyon dolarlık kripto para kazandı

Son 2 yılda oyunculara ve oyun şirketlerine yönelik olan saldırılar, yüzde 340 oranında arttı. Saldırganlar, korsan oyunları kullanarak 2 milyon dolar değerinde kripto para kazanmayı başardı.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde video oyunlarına olan ilgi oldukça fazla.

Öte yandan, oyunların yüksek fiyatlarla satışa çıkması nedeniyle oyuncular korsan içeriklere daha fazla yönelmeye başladı.

Ülkemiz de dahil olmak üzere, dünyanın tamamında dijital içeriklerdeki korsan kullanımı, koronavirüs döneminde zirve yaptı.

KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ SALDIRILARI ARTTI

Son 2 yılda oyunculara ve oyun şirketlerine yönelik olan saldırılar yüzde 340 oranında artış gösterdi. Bu saldırıların birçoğu kripto para madenciliğiyle ilgili.

Korsan oyunların içerisine çeşitli yazılımlar entegre eden saldırganlar, oyunları yükleyen kullanıcıların bilgisayarlarını kripto para madenciliği için kullanıyor.

Saldırganlar, korsan oyunları kullanarak bu yöntemle 2 milyon dolar değerinde kripto para kazanmayı başardı.

Kullanıcıların korsan yazılımı indirmesi ile bulaşan bu tür yazılımlar, aynı zamanda virüs koruma programlarını da devre dışı bırakarak kullanıcıların verilerine de erişim sağlayabiliyor.