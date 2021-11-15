Samanyolu galaksisi dışında gizlenen kara delik tespit edildi

Bilim insanları, Samanyolu galaksisinin hemen dışında saklanan bir kara delik tespit ettiklerini açıkladı.

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala gizemini koruyor.

Samanyolu galaksisinin hemen dışında saklanan bir kara delik bulan bilim insanları, bunun bulunmayı bekleyen nice kara delikten ilki olabileceğini söylüyor.

Birleşik Krallık'taki Liverpool John Moores Üniversitesi Astrofizik Araştırma Enstitüsü'nden araştırmayı yöneten Sara Saracino, "Yıldızların hareketini izleyerek kara deliklerin varlığına dair kanıt aramaya çalışıyoruz. Bu yöntem, farklı yıldız kümelerindeki birçok kara deliği keşfetmemize yardımcı olabilir." dedi.

İKİ ANA UNSUR SAYESİNDE TESPİT EDİLİYORLAR

Buna benzer küçük kara delikler, maddeyi emdikleri sırada ortaya çıkan X-ışınlarına veya başka kara deliklerle çarpıştıklarında oluşan kütleçekimsel dalgalara bakılarak daha önce de bulunmuştu.

Ancak çoğu kara delikler, yukarıdaki olayların ikisini birden yapmadığı için hala evrenin bir yerlerinde kendilerini gizlemeyi başarıyor.

Bilim insanları, bu tarz daha fazla kara delik bularak daha genç ve küçük olanları, daha büyük ve daha olgun olan kardeşleriyle karşılaştırarak, gelişimlerini incelemeyi amaçlıyor.