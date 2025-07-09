Samanyolu'nun merkezinde soğuk hidrojen bulutları bulundu

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma ekibi, Samanyolu galaksimizin kalbinde çığır açan bir keşfe imza attı.

Ekip, galaksinin merkezinden yayılan devasa ve aşırı sıcak gaz baloncuklarının (Fermi kabarcıkları) içinde, beklenmedik bir şekilde soğuk hidrojen bulutları tespit etti.

TEORİLERLE ÇELİŞİYOR

Bu soğuk hidrojen bulutlarının varlığı, çevrelerindeki aşırı sıcak ve yüksek hızlı gaz ortamının bu tür soğuk yapıları hızla yok etmesi gerektiği için bilim dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Bilgisayar modelleri bu tür bulutların birkaç milyon yıl içinde yok olması gerektiğini gösterdiğinden, bu keşif Fermi kabarcıklarının daha önce düşünülenden çok daha genç olabileceğini düşündürüyor.

FERMİ KABARCIKLARININ İÇİNDEKİ GİZEM

Green Bank Teleskobu kullanılarak yapılan gözlemlerde, her biri birkaç bin güneş kütlesi büyüklüğünde ve çevrelerinden en az 100 kat daha soğuk olan yoğun, nötr hidrojen bulutları bulundu.

Bu bulutlar, Samanyolu merkezinden 12 bin ışık yılı yükseklikte, Fermi kabarcıklarının tam içinde yer alıyor.