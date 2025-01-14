Samsung, 2025 yılında üçe katlanan bir telefon piyasaya sürecek

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Samsung, Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerinin yanı sıra üç katlı ekranlı telefonunu da 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bu telefon, Samsung'un katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını artırması bekleniyor.

DÜŞÜK SATIŞ BEKLENTİSİ

Samsung, üç katlı ekranlı telefonunun yüksek fiyat etiketi nedeniyle düşük satış rakamlarına ulaşacağını tahmin ediyor. Şirket, bu nedenle sınırlı sayıda üretim yapmayı planlıyor.

Samsung'un üç katlı telefonu, Huawei Mate XT'ye benzer bir tasarıma sahip olacak. Ancak, Samsung'un telefonu içe doğru katlanacak ve ana ekranı kapalıyken koruyacak.

EKRAN BOYUTU

Samsung'un üç katlı telefonunun, 12,4 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Bu, hem telefon hem de tablet olarak kullanılabilecek kadar büyük bir ekran.

Samsung'un üçe katlanan telefonunda, ekran altı kamera teknolojisi kullanılmayabilir. Bu durumda, telefonun ana ekranında bir kamera deliği olması bekleniyor.