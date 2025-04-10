Samsung, 6 akıllı telefon için Android desteğini sonlandırıyor

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Samsung, bazı popüler Galaxy akıllı telefon modelleri için yazılım desteğini durdurduğunu açıkladı.

Bu karar, bir döneme damgasını vuran amiral gemisi Galaxy S20 serisi (Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra), orta segmentin güçlü oyuncuları Galaxy A32, Galaxy A52 5G ve Galaxy A72 kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor.

Samsung'un bu adımı, söz konusu cihazların yazılım güncellemeleri açısından ömrünün sonuna geldiği anlamına geliyor.

ÖNEMLİ MODELLER İÇİN DESTEK SONA ERDİ

Galaxy S20 serisi, piyasaya sürüldüğü beş yıl boyunca Samsung'un amiral gemisi olarak yenilikçi özellikler sunmuştu.

Yüksek yenileme hızlı ekranları ve gelişmiş kamera sistemleriyle dikkat çeken bu cihazlar, üst düzey akıllı telefon segmentinde yeni standartlar belirlemişti.

Benzer şekilde, Galaxy A52 5G ve Galaxy A72 modelleri de orta segmentte çığır açan cihazlar arasında yer alıyordu.

Daha önce sadece amiral gemisi modellerinde sunulan özellikleri daha uygun fiyatlı bir şekilde kullanıcılara sunan bu telefonlar, yüksek yenileme hızlı ekranları, etkileyici stereo hoparlörleri, 5G bağlantı hızları ve hızlı şarj özellikleriyle büyük beğeni toplamıştı.

Bu modeller için de dört yıllık destek süresinin dolmasıyla birlikte yazılım güncellemeleri sona erdi.

Galaxy A32 modeli de yazılım güncellemesi almayacak cihazlar listesine eklenerek, bu altı telefonu tamamlıyor.

KULLANICILAR İÇİN ANLAMI NE

Samsung, önemli güvenlik açıkları tespit etmesi durumunda kritik güvenlik yamaları yayınlamaya devam edebilir.

Ancak temel olarak, bu telefonlardan birine sahipseniz ve en son özelliklere, en önemlisi güncel güvenlik önlemlerine sahip olmak sizin için önemliyse, daha yeni bir cihaza geçmeyi düşünmeye başlamanızın zamanı geldiği anlamına geliyor.