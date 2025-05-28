Samsung, bir telefonu için daha One UI 7'yi yayınladı

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Samsung, One UI 7 güncellemesini daha fazla telefona sunmaya devam ediyor. Artık Galaxy A53 kullanıcıları da telefonlarını One UI 7'ye güncelleyebiliyor.

Güncelleme şimdilik sadece Güney Kore'deki kullanıcılara sunulmuş durumda, ancak çok yakında diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.

GÜNCELLEME BOYUTU VE KURULUM SÜRECİ

Yaklaşık 3.4 GB boyutundaki bu güncellemeyle birlikte telefon, Android'in ve Samsung'un arayüzü One UI'ın en güncel sürümü olan One UI 7'ye geçiş yapıyor.

Aynı zamanda en son güvenlik güncellemeleri de bu paketin içinde yer alıyor. Telefonunuzu güncellemek için "Ayarlar > Yazılım Güncelleme" menüsüne girip "İndir ve Yükle" seçeneğine dokunmanız yeterli.

YENİ ÖZELLİKLER

One UI 7, Galaxy A53'e çeşitli yeni özellikler ve iyileştirmeler kazandırıyor. Bu güncelleme aynı zamanda Galaxy A53'ün üçüncü büyük sistem güncellemesi oldu.

Samsung, yıl sonuna kadar Galaxy A53 ve diğer telefonlarına Android 16 tabanlı One UI 8'i de getirmeyi planlıyor.

Gelecek yıl ise One UI 8.5 sürümüyle birlikte Galaxy A53, son büyük sistem güncellemesini almış olacak.