Samsung bu işi sevdi: Akıllı yüzükten sonra şimdi de kolye ve küpe geliyor

Geçtiğimiz yıl ilk akıllı yüzük modelini piyasaya süren Samsung, şimdi de giyilebilir teknoloji alanında yeni ufuklara yelken açmaya hazırlanıyor.

Şirketin üst düzey yöneticilerinden Won-joon Choi, CNN'e verdiği röportajda, gözlük, küpe ve kolye gibi farklı form faktörlerini araştırdıklarını doğruladı.

AMAÇ: TELEFONA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

Choi, şirketin kullanıcıların telefonlarına ihtiyaç duymadan iletişim kurmalarına ve bir şeyler yapmalarına olanak tanıyan form faktörlerini keşfetmek istediğini belirtti.

Choi'ye göre ideal giyilebilir cihaz, "taşımak zorunda olmadığınız, sadece taktığınız bir şey" olmalı.

AKILLI GÖZLÜK PROJESİ ZATEN DEVAM EDİYOR

Samsung, bu yılın başlarında Google ile birlikte akıllı gözlükler geliştirdiğini zaten açıklamıştı.

Ayrıca şirketin, Artırılmış Gerçeklik (AR) gözlükler için gelişmiş bir mikro ekran üzerinde çalıştığı da biliniyor.