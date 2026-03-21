Samsung, bu yıl yapay zeka çiplerine 73 milyar dolar yatıracak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yarı iletken endüstrisinde ve yapay zeka alanında zirveye yerleşmek için yeni stratejilerini açıkladı.

Şirket, bu yıl araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yeni tesislere 110 trilyon won, yani yaklaşık 73,24 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

FARKLI SEKTÖRLERDE YENİ SATIN ALMALAR YOLDA

Samsung, sadece çip üretimiyle sınırlı kalmayarak farklı teknoloji alanlarında da ciddi bir büyüme hedefliyor.

Kurumsal bildirime göre şirket; robotlar, tıbbi teknoloji, otomotiv elektroniği ve klima çözümleri gibi çeşitli alanlarda önemli şirket birleşmeleri ve satın almalar gerçekleştirecek.

Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan şirket, geçtiğimiz yıl da Ar-Ge ve sermaye harcamalarına toplam 90,4 trilyon won (60 milyar dolar) tutarında büyük bir yatırım yapmıştı.

Bu devasa yatırım planlarına ek olarak Samsung, 2026 yılı için hissedarlarına 9,8 trilyon won (6,5 milyar dolar) tutarında düzenli temettü ödemesi yapmayı planladığını da bildirdi.