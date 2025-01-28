Samsung, Çin'e özel Galaxy S25 özelliğini tanıttı

Haber Merkezi

Samsung, Çin pazarındaki rekabette öne çıkmak için Galaxy S25 telefonlarına özel bir özellik ekledi.

"Akıllı sürükle ve bırak" adlı bu özellik, içerikleri farklı uygulamalar arasında kolayca paylaşmayı sağlıyor.

NASIL ÇALIŞIYOR

Akıllı sürükle ve bırak özelliği, kullanıcıların paylaşmak istedikleri içeriğe (metin, resim, belge vb.) dokunup basılı tutarak başka bir uygulamaya sürükleyip bırakmalarına olanak tanıyor. Telefon, içeriği paylaşabileceğiniz uygulamaları yan tarafta bir çubukta gösteriyor.

HONOR TELEFONLARINDA DA VAR

Bu özellik, Honor gibi Çinli akıllı telefon markalarının bazı modellerinde de mevcut.

Samsung, bu özelliği Galaxy S25 telefonlarına ekleyerek Çin pazarında rekabet avantajı elde etmeyi hedefliyor.

Apple, Çin'de iPhone satışlarında düşüş yaşıyor. Çinli markaların daha uygun fiyatlı ve güçlü telefonlar sunması, Apple'ın pazar payını olumsuz etkiliyor.

Apple Intelligence özelliğinin Çin'de henüz kullanılamaması da Apple'ın dezavantaj yaratıyor.

Samsung'un akıllı sürükle ve bırak özelliğini diğer pazarlarda da sunması bekleniyor. Kullanıcı dostu ve pratik bir özellik olması, diğer ülkelerdeki Galaxy S25 kullanıcılarının da bu özellikten faydalanabileceği anlamına geliyor.