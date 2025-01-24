Samsung doğruladı: Üçe katlanan telefon geliyor

Haber Merkezi

Samsung, 22 Ocak'ta düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde üç katlı ekranlı bir telefon geliştirdiğini duyurdu. Bu telefon, Samsung'un katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını artırması bekleniyor.

GALAXY S25 SERİSİ VE ÜÇ KATLI TELEFON

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 serisi ve XR hedefleri hakkında bilgi verirken, üç katlı bir telefon üzerinde çalıştığını da doğruladı.

Bu telefonun, 2024 yılında piyasaya sürülen Huawei Mate XT'ye benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

EKRAN BOYUTU

Samsung'un üç katlı telefonunun, 9,9 ila 10 inç arasında bir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu, cihazı tablet boyutuna yaklaştırıyor.

ÇIKIŞ TARİHİ

Üç katlı telefonun, 2025 yılında Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.