Samsung dünyanın ilk 500Hz OLED oyun monitörünü piyasaya sürdü

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Samsung, 500Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi sunan, dünyanın ilk OLED oyun monitörü Samsung Odyssey OLED G6'yı (G60SF) duyurdu.

Bu yenilikçi monitör, oyunculara akıcı ve sürükleyici bir görsel deneyim vaat ediyor.

ÖNE ÇIKAN EKRAN ÖZELLİKLERİ

Samsung Odyssey OLED G6, 27 inç boyutunda QD-OLED bir panele sahip. QHD+ (2560x1440) çözünürlük, 1.000 nit tepe parlaklık ve HDR10+ oyun desteği sunuyor.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLER

Monitörde, Samsung'un OLED Safeguard+ teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, gelişmiş soğutma ve OLED yanmasını önleme özellikleri içeriyor.

Ayrıca, AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-SYNC desteği ile etkileyici bir oyun deneyimi sağlıyor.

FİYAT VE SATIŞ TARİHİ

Samsung Odyssey OLED G6'nın fiyatı yaklaşık 1.147 dolar olarak belirlendi. Monitör, 12 Mayıs'tan itibaren ilk olarak Singapur, Vietnam, Malezya ve Tayland'da satışa sunulacak.