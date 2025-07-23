Samsung duyurdu: Galaxy Fold 7, 500 bin katlanmaya dayanıklı

Samsung, yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold7'nin en çok merak edilen özelliklerinden biri olan ekran dayanıklılığıyla ilgili resmi test sonuçlarını paylaştı.

Sonuçlar, cihazın katlanabilir telefon algısını değiştirecek kadar iddialı.

ORTALAMA KULLANICI İÇİN 10 YIL ÖMÜR

Şirketin açıklamasına göre, Bureau Veritas tarafından da doğrulanan testlerde Galaxy Z Fold7'nin ekranı 500 bin katlanma testini başarıyla geçti.

Bu rakam, günde 100 kez katlayan ortalama bir kullanıcı için 10 yıllık sorunsuz bir kullanım ömrü anlamına geliyor.

YÜKSEK DAYANIKLILIĞIN SIRRI NE

Bu etkileyici dayanıklılığın arkasında, kurşun geçirmez camların tasarım prensiplerinden ilham alan yenilikçi bir panel yapısı yatıyor.

Panel, dış darbeleri anında emerek ve dağıtarak katlanma stresine karşı kendini koruyor.