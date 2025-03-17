Samsung duyurdu: One UI 8.0 geliştirilme aşamasında

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Samsung hayranları, One UI 8.0'ın ne zaman yayınlanacağını merakla bekliyor. Samsung, One UI 7.0'ın yayınlanmasını erteleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Şirket şimdi kritik bir kararla karşı karşıya: One UI 7.1'i geliştirmeye devam etmek mi yoksa doğrudan One UI 8.0'a geçmek mi?

Son raporlar, Güney Koreli teknoloji devinin ikincisini tercih ettiğini gösteriyor. Ancak, bu sürecin sanıldığı kadar hızlı ilerlemeyeceği belirtiliyor.

ANDROID 16 VE ONE UI 8.0

Google, Android 16'nın önceki yıllara göre daha erken yayınlanacağını duyurdu. Android 16'nın haziran ayının ilk haftasında yayınlanması bekleniyor.

Samsung'un One UI 8.0'ı aynı zamanlarda yayınlayıp yayınlayamayacağı ise büyük bir soru işareti.

Geçmiş deneyimlere bakıldığında, bu pek olası görünmüyor. Ancak, en azından Samsung'un And

roid 16'yı Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 ile birlikte sunabilmesi bekleniyor.

ONE UI 8.0'IN GELİŞTİRME SÜRECİ

One UI 8.0 geliştirme sürecinin çok erken aşamalarında. Bu bilgi, güvenilir kaynaklardan gelen sızıntılarla sınırlı değil.

Samsung'un One UI Beta ekibinden bir üye, şirketin forumunda One UI 8.0'ın şu anda geliştirilmekte olduğunu doğruladı.

Bu açıklama, Samsung hayranları arasında heyecan yarattı. Ancak, Samsung'un dahili test ünitelerinde One UI 8.0'ın çalışıyor olması, bu sürümün yakın zamanda kullanıma sunulacağı anlamına gelmiyor.

Samsung, One UI 8.0 ile ilgili resmi bir duyuru yapmadı. Şirket, kullanıcıların üçüncü taraf sızıntıları yerine resmi kanallara güvenmelerini öneriyor.