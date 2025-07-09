Samsung endişeli: Akıllı saat satışları sert düştü

Yakın zamanda yayınlanan bir pazar araştırması raporu, akıllı saat sektöründeki genel düşüşe rağmen en büyük darbeyi Samsung'un aldığını ortaya koydu.

Counterpoint Research'ün 2025'in ilk çeyreğine ilişkin verilerine göre, Koreli teknoloji devinin akıllı saat sevkiyatları yıllık bazda yüzde 18 gibi ciddi bir oranda geriledi.

SAMSUNG VE APPLE DÜŞERKEN ÇİNLİ MARKALAR YÜKSELİYOR

Samsung'un bu düşüşüne karşılık, Huawei ve Xiaomi gibi Çinli üreticilerin sevkiyatları aynı dönemde yıllık bazda yüzde 53'lük etkileyici bir artış gösterdi.

Sektörün lideri Apple'ın sevkiyatlarında da yüzde 9'luk bir düşüş yaşanması, pazarın Batılı devler için zorlu bir dönemden geçtiğini gösteriyor.

GÖZLER GALAXY WATCH 8'İN ÜZERİNDE

Samsung'un bu kayıpları telafi etmek için yakında tanıtacağı Galaxy Watch 8 serisine güvendiği belirtiliyor.

Uzun zamandır beklenen ve iğnesiz kan şekeri ölçümü yapabilen glikoz izleme özelliğinin bu modelde yer alabileceğine dair spekülasyonlar devam ediyor.