Samsung, eski Galaxy Tab serisi için yılın ilk güncellemesini yayınladı

Haber Merkezi

Samsung, popüler tablet serisi Galaxy Tab S9 için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Şubat 2025 güvenlik yamasını içeren bu güncelleme, önceki yazılım sürümünde bulunan çeşitli güvenlik açıklarını gideriyor.

YENİ ÖZELLİK YOK

Güncelleme, güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra herhangi bir yeni özellik veya performans iyileştirmesi içermiyor.

GÜNCELLEME NASIL İNDİRİLİR

Avrupa'daki kullanıcılar için dağıtılmaya başlanan güncelleme, yakında diğer bölgelerdeki kullanıcılara da ulaşacak.

Galaxy Tab S9 serisi bir tabletiniz varsa, güncellemeyi şu şekilde kontrol edebilirsiniz:

Ayarlar'a gidin.

Yazılım Güncellemesi'ni açın.

İndir ve Yükle'yi seçin.

ONE UI 7 GÜNCELLEMESİ BEKLENİYOR

Samsung'un önümüzdeki aylarda Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini de yayınlaması bekleniyor.

Bu güncelleme, Galaxy AI özellikleri ve kullanıcı arayüzü (UI) tasarımında yenilikler getirecek.

UZUN SÜRELİ GÜNCELLEME DESTEĞİ

Galaxy Tab S9 serisi, Samsung'un yedi yıllık güncelleme taahhüdü kapsamında 2028 yılına kadar Android ve güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek. Bu da tabletinizin uzun süre güvenli ve güncel kalmasını sağlayacak.