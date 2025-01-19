Samsung Galaxy A26 5G'nin bazı özellikleri belli oldu

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Samsung, uygun fiyatlı 5G telefon serisi Galaxy A'ya yeni bir model eklemeye hazırlanıyor.

Galaxy A26 5G, daha ince bir tasarım ve daha küçük bir pille gelmesiyle dikkat çekiyor. Telefon, yakın zamanda BIS ve Bluetooth SIG listelerinde de ortaya çıktı.

DAHA İNCE VE HAFİF TASARIM

Sızdırılan bilgilere göre, Galaxy A26 5G, 164 x 77,5 x 7,7 mm boyutlarında ve 209 gram ağırlığında olacak.

Bu, 8,3 mm kalınlığında ve 197 gram ağırlığındaki Galaxy A25'e göre daha ince ve hafif bir tasarım anlamına geliyor.

KÜÇÜK PİL

Galaxy A26 5G'nin pil kapasitesi, Galaxy A25'in 5000 mAh'lik piline kıyasla 4565 mAh'ye düşürüldü. Bu değişikliğin, daha ince bir tasarım elde etmek için yapıldığı düşünülüyor.

DİĞER ÖZELLİKLER

Galaxy A26 5G, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,64 veya 6,7 inç FHD+ ekranla gelecek. Telefon, Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkacak ve Samsung ve Google'ın en son özelliklerini sunacak.

Geekbench listesine göre, Galaxy A26 5G, Galaxy A25'e güç veren Exynos 1280 yonga setinin hız aşırtmalı bir versiyonunu kullanacak. Telefon, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama ile gelecek.

BİS VE BLUETOOTH SIG LİSTELERİNDE GÖRÜLDÜ

Galaxy A26 5G, BIS sertifikasyon sitesinde SM-A266B/DS model numarasıyla ortaya çıktı.

Bu, telefonun Hindistan'da piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Ayrıca, Bluetooth SIG listeleri, telefonun ABD dahil olmak üzere küresel pazarlarda da satışa sunulacağını doğruluyor.

YAKINDA TANITILABİLİR

Galaxy A26 5G'nin lansmanının yakın zamanda yapılması bekleniyor. Samsung, ayrıca Galaxy A36 ve Galaxy A56 modellerini de önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor.