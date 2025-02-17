Samsung Galaxy A56 5G sızdırıldı: İşte özellikleri

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Samsung'un merakla beklenen orta segment telefonu Galaxy A56 5G, sızdırılan görsellerle birlikte gündemde.

Evan Blass tarafından paylaşılan görüntüler, telefonun tasarım detaylarını ortaya koyuyor.

Selefi Galaxy A55 5G'ye benzer bir tasarım diline sahip olan Galaxy A56 5G, bazı önemli iyileştirmeler de içeriyor.

BEKLENEN ÖZELLİKLER

Galaxy A56 5G'nin tasarımında öne çıkan özellikler şunlar:

Üçlü arka kamera: Kameralar artık tek bir gövdede toplanmış, bu da daha şık bir görünüm sağlıyor.

Delikli ekran: Ekranın üst kısmında, ortada yer alan kamera deliği korunuyor.

Ada tarzı düğme düzeni: Güç ve ses düğmeleri, telefonun sağ tarafında yer alıyor.

İnce çerçeveler: Galaxy A56 5G, ince çerçeveleriyle modern bir görünüm sunuyor.

BEKLENEN ÖZELLİKLER

Sızıntılara göre Galaxy A56 5G'nin özellikleri şöyle:

Ekran: 6,6 inç Süper AMOLED, 1080 x 2400 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass Victus koruma

İşlemci: Samsung Exynos 1580 (4nm)

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB (microSD kart ile genişletilebilir)

Pil: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj

Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera

Ön kamera: 12 MP

Dayanıklılık: IP67 suya ve toza dayanıklılık

NE ZAMAN ÇIKACAK

Galaxy A56 5G'nin Mart 2025 gibi bir tarihte tanıtılması bekleniyor. Ancak, Samsung'un telefonu ABD pazarında satışa sunup sunmayacağı henüz belli değil.