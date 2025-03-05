Samsung Galaxy A56 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Samsung, merakla beklenen orta segment akıllı telefonu Galaxy A56'yı resmi olarak tanıttı.

Cihaz, özellikle 45W hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekerken, tasarım ve performans tarafında da önemli iyileştirmeler sunuyor.

TASARIM VE EKRAN

Galaxy A56, selefine göre daha ince ve şık bir tasarımla geliyor. Sadece 7.4 mm kalınlığındaki cihaz, elde daha rahat bir tutuş sağlıyor.

6.7 inçlik Super AMOLED ekran, her yönden inceltilmiş çerçeveleriyle dikkat çekiyor. 1.900 nit tepe parlaklığı ve 1.200 nit HBM parlaklığı sayesinde, ekran güneş ışığı altında bile mükemmel görünürlük sunuyor.

Gorilla Glass Victus+ korumasıyla dayanıklılığı artırılan ekran, Full HD+ çözünürlük sunmaya devam ediyor.

GÜÇLÜ EXYNOS 1580 YONGA SETİ

Galaxy A56, Samsung'un yeni Exynos 1580 yonga setiyle geliyor. 2.9 GHz CPU, AMD tabanlı GPU ve 14.7 TOPS NPU ile donatılan bu yonga seti, Galaxy A55'e göre yüzde 37 daha iyi performans sunuyor.

8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle gelen cihaz, 5.000 mAh bataryasıyla da uzun ömürlü bir kullanım vadediyor.

45W HIZLI ŞARJ: KISA SÜREDE DOLUM

En dikkat çekici özelliklerden biri olan 45W hızlı şarj, Samsung Galaxy A56'yı rakiplerinden ayırıyor.

Samsung'un Süper Hızlı Şarj 2.0 teknolojisi sayesinde, cihaz 30 dakikada yüzde 65, 68 dakikada ise tamamen şarj olabiliyor.

KAMER

Kamera donanımı aynı kalsa da yapay zeka destekli geliştirmeler sayesinde önemli iyileştirmeler sunuluyor.

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera ve 5 MP makro kamera ile donatılan Galaxy A56, düşük ışık koşullarında daha iyi fotoğraflar çekiyor.

Bağlam farkındalığı ve hızlı sürekli çekim gibi özellikler de bulunuyor. Ana ve ultra geniş kameralar arası geçiş süresi 430 milisaniyeye düşürülmüş durumda.

Galaxy A56, Android 15 ve One UI 7.0 ile piyasaya sürülüyor. Samsung, cihaz için altı yıllık güvenlik güncellemesi ve altı işletim sistemi güncellemesi vadediyor.

Samsung Galaxy A56, Grafit Gri, Açık Gri, Zeytin ve Pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle geliyor. 128 GB modeli 479 euro , 256 GB modeli ise 529 euro fiyatla satışa sunuluyor.