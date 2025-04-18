Samsung Galaxy M56 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Haber Merkezi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, en yeni orta sınıf akıllı telefonu Galaxy M56'yı Hindistan pazarında görücüye çıkardı.

Cihaz, FHD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve Corning Gorilla Glass Victus+ korumasıyla geliyor.

Ekran çerçevelerinin de yüzde 30 oranında inceltildiği belirtiliyor. Gücünü Exynos 1480 SoC'den alan Galaxy M56, 8 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB dahili depolama ile destekleniyor.

Hızlı şarj tutkunlarını sevindirecek şekilde 45W kablolu hızlı şarj desteği sunan bu telefonda, 5.000 mAh kapasiteli büyük bir batarya bulunuyor.

GÜÇLÜ KAMERALAR

Samsung Galaxy M56, sahip olduğu yüksek pil kapasitesine rağmen sadece 7.2 mm kalınlığında ve 180 gram ağırlığında ultra ince bir tasarıma sahip.

Arka yüzünde 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kameradan oluşan üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor.

Ön tarafta ise 12 MP çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Kutudan Android 15 işletim sistemi tabanlı One UI 7 özel arayüzüyle çıkan Galaxy M56, tam 6 yıl boyunca işletim sistemi ve Android güvenlik yaması güncellemeleri alacak.

FİYAT VE PİYASAYA ÇIKIŞ TARİHİ

Samsung Galaxy M56, Siyah ve Açık Yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunulacak. Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip başlangıç versiyonunun fiyatı 292 dolar olarak belirlendi