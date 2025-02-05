Samsung Galaxy Ring, sağlığınızdan daha fazlasını kontrol edecek

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Samsung, giyilebilir teknoloji alanında çığır açan Galaxy Ring ile akıllı yüzük pazarında yeni bir sayfa açtı.

Henüz yeni bir model piyasaya sürülmemiş olsa da ortaya çıkan bir patent, şirketin gelecek nesil akıllı yüzükler için heyecan verici planlarını gözler önüne seriyor.

Bu patent, gelecekteki Samsung akıllı yüzüklerinin, diğer cihazlarla etkileşim kurma yeteneğine sahip olacağını gösteriyor.

EKRAN KONTROLÜ VE DAHA FAZLASI

Patent, gelecekteki Samsung akıllı yüzüklerinin, bir dizüstü bilgisayar ve bir tablet gibi iki cihaz arasında köprü görevi görebileceğini ve kullanıcıların ekranı kontrol etmesine ve nesneleri kolayca hareket ettirmesine olanak tanıyacağını öne sürüyor.

Bu, Galaxy Ring'in sadece bir sağlık takip cihazı olmanın ötesine geçerek, ekranlar arasında öğeleri taşıma ve cihazlar arasında dosya paylaşma yeteneği sunabileceği anlamına geliyor.

Bu tür yetenekler, gelecekteki bir Galaxy Ring'e eklendiğinde, cihazı sadece fitness takibi için değil, aynı zamanda kesintisiz cihaz kontrolü için de güçlü bir araç haline getirebilir.

Mevcut Galaxy Ring zaten kullanıcıların çift sıkıştırma hareketiyle fotoğraf çekmesine veya alarmları susturmasına olanak tanıyor. Ancak, eklenen bu yeni işlevsellik, özellikle Samsung'un Galaxy S25 Ultra'da S Pen için Bluetooth desteğini kaldırmasıyla daha da önemli hale geliyor.

PATENTİN DETAYLARI

Patente dönecek olursak, diyagramlara göre, akıllı yüzük ve diğer cihazların her şeyin çalışması için aynı kablosuz ağda olması gerekecek.

Elbette, her patent gerçek bir ürüne dönüşmüyor; bazı fikirler sadece kağıt üzerinde kalıyor. Gelecekteki Samsung Galaxy Ring'lerin neler sunacağını görmek için beklemek gerekiyor.