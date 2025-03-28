Samsung Galaxy S23 serisi için One UI 7.0 beta yayınlandı

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Samsung, amiral gemisi Galaxy S23 serisi için heyecan verici bir adım attı.

Şirket, kullanıcıların merakla beklediği One UI 7.0 Beta Programı'nı resmi olarak başlattı.

Şu an için Hindistan ve Güney Kore'deki kullanıcıların erişimine açılan bu güncellemenin, yakın zamanda diğer ülkelerde de kullanıma sunulması bekleniyor.

ONE UI 7.0 BETA SÜRÜMÜ DETAYLARI

One UI 7.0 beta güncellemesi, Android 15 işletim sistemi üzerine inşa edildi ve Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modellerini kapsıyor.

Güncelleme, Hindistan'da S91xBXXU8ZYC3 ve Güney Kore'de S91xNKSU6ZYC3 ürün yazılımı sürümleriyle dağıtılıyor. Yaklaşık 4,7 GB boyutundaki bu güncelleme, Mart 2025 güvenlik yamalarını da içeriyor.

GALAXY S23'E ONE UI 7.0 BETA NASIL KURULUR

Galaxy S23 serisi bir cihaza sahipseniz, One UI 7.0 Beta Programı'na katılmak oldukça kolay. İşte adım adım kurulum rehberi:

Samsung Members uygulamasını indirin veya açın.

Samsung hesabınızla oturum açın.

Ana sayfada "One UI 7.0 Beta Programı" başlığını bulun.

"Hemen Katıl" seçeneğine dokunun ve şartları kabul edin.

Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle yolunu izleyerek güncellemeyi indirin ve kurun.

ÖNEMLİ NOTLAR VE YENİ ÖZELLİKLER

Beta sürümü olduğu için, One UI 7.0'da bazı hatalar ve performans sorunları yaşanabileceğini unutmayın.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, Samsung Members uygulaması üzerinden geri bildirimde bulunabilirsiniz. Kararlı sürüm yayınlandığında, tüm sorunlar giderilmiş olacak.

One UI 7.0, her zamanki gibi, cihazın genel performansını artıracak iyileştirmeler ve yeni özellikler sunuyor.

Android 15 tabanlı bu güncelleme, görsel iyileştirmeler, daha iyi performans ve yeni özelliklerle dikkat çekiyor.