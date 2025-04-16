Samsung, Galaxy S24 serisi için One UI 7'yi yayınlamaya başlıyor

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Samsung, One UI 7 güncellemesinin dağıtımını durdurduktan sadece bir gün sonra, güncellemenin yayınlanmasına devam ediyor olabilir.

Şirket henüz resmi bir duyuru yapmamış olsa da güvenilir kaynak Ice Universe, Galaxy S24 serisinin dağıtımının 15 Nisan'da yeniden başlaması gerektiğini paylaştı.

Bu açıklama, Samsung'un Android Authority'ye yaptığı kısa açıklamanın ardından geldi. Samsung, One UI 7 dağıtım takviminin, mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için güncellendiğini belirtmişti. Ancak, dağıtımın neden duraklatıldığına dair bir açıklama yapılmamıştı.

SAMSUNG DOĞRULADI

Samsung, One UI 7 güncellemesinin kısa süre içinde yeniden başlayacağını doğruladı. Samsung'un Kore topluluk forumlarındaki bir çözüm yöneticisine göre, bakımla ilgili sorunlar nedeniyle dağıtım geçici olarak durduruldu.

Ancak, inceleme artık tamamlandı ve güncellemenin yakında yeniden başlaması bekleniyor.

GÜNCELLEMELERİ KONTROL EDİN

Galaxy S24, Z Fold 6 veya Z Flip 6 kullanıyorsanız, özellikle ilk lansman dalgasını kaçırdıysanız, önümüzdeki birkaç gün içinde güncellemeleri kontrol etmeniz faydalı olabilir.