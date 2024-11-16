Samsung Galaxy S25, 12GB RAM ile ortaya çıktı

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Samsung, Galaxy S25 serisini muhtemelen ocak ayında tanıtacak. Ancak lansmanın ayın başında mı yoksa sonunda mı gerçekleşeceği henüz net değil.

Çıkış tarihi yaklaşırken yapılan kıyaslama testleri, temel modelin 12 GB RAM ile geleceğini gösterdi.

Bu, Galaxy S24'ün 8 GB giriş seviyesi sürümünden önemli bir yükseltme. Ancak, S24'ün de 12 GB RAM seçeneği olduğunu hatırlatalım.

SAMSUNG GALAXY S25 SERİSİ 8 GB RAM'İ BIRAKABİLİR

Samsung'un S25 için 8 GB sürümünü tamamen kaldırması bekleniyor, ancak resmi duyuruya kadar bunu kesin olarak bilemeyeceğiz.

Yine de temel modelde 12 GB RAM'e geçiş, Samsung'un en başından itibaren daha iyi performansa öncelik verdiğinin sinyalini veriyor.

Galaxy S25 modellerinin hangi işlemciyi kullanacağı konusunda hala belirsizlik var. Asıl soru, tüm sürümlerin Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite yonga setiyle mi geleceği, yoksa farklı pazarlar için farklı işlemciler mi kullanılacağı.

Şimdilik, bu konuda çelişkili raporlar mevcut, bu yüzden kesin bir cevap vermek zor.

GELECEK MODELDE HANGİ İŞLEMCİ KULLANILACAK

Son zamanlarda yapılan bir kıyaslama testi, Kore'de piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy S25'in bir prototipinin Snapdragon 8 Elite kullandığını ve Android 15 ile çalıştığını gösterdi.

Ancak, bu modelin diğer bölgelerdeki modellerle aynı olmayabileceğini belirtmek önemli.

Hala kesinleşmiş olmasa da Samsung'un bazı bölgelerde kendi Exynos çiplerini kullanmaktan vazgeçebileceğine dair söylentilerin ardından tüm Galaxy S25 modellerinin Qualcomm'un çipine sahip olması bekleniyor.

TASARIMDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Sızdırılan render görüntülerine göre, tasarım açısından Galaxy S25'in selefine oldukça benzemesi bekleniyor.

Genel görünüm, tasarım öğelerinde varsa bile yalnızca küçük değişikliklerle tanıdık kalacak gibi görünüyor.

Önümüzdeki haftalarda daha fazla ayrıntının ortaya çıkmasını bekliyoruz.