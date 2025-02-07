Samsung Galaxy S25 için iddialı satış hedefi: 40 milyon

Haber Merkezi

Samsung, Galaxy S25 serisi için iddialı bir satış hedefi belirlemiş durumda. Şirket, 2025 yılında 40 milyon adet Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra satmayı hedefliyor. Ancak bu hedefin gerçekçi olup olmadığı konusunda soru işaretleri var.

40 MİLYON ADET ÇOK MU FAZLA

40 milyon adetlik satış hedefi, tek bir akıllı telefon serisi için oldukça yüksek bir rakam. Geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 1,2 milyar akıllı telefon satıldığı düşünüldüğünde, 40 milyon adet büyük bir pazar payı anlamına geliyor.

Samsung, geçen yıl Galaxy S24 serisiyle 37 milyon adetlik bir satış rakamına ulaşmıştı. Bu rakam, 2023 yılında piyasaya sürülen Galaxy S23 serisine göre yaklaşık yüzde 20'lik bir artışı temsil ediyordu.

HEDEFİN GERÇEKLEŞMESİ ZOR GÖRÜNÜYOR

Galaxy S25 serisi için belirlenen 40 milyon adetlik satış hedefine ulaşmak, Samsung için kolay olmayabilir.

Galaxy S24 serisi hala piyasada güçlü bir şekilde yer alıyor ve Galaxy S25 serisi, S24 serisine göre çok büyük yenilikler sunmuyor.

Ayrıca, Galaxy S25 Ultra'nın S Pen işlevselliği ve Galaxy S25 ailesinin yüksek fiyatları da satışları etkileyebilecek faktörler arasında.