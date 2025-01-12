Samsung, Galaxy S25 ile Apple'a yapay zekada meydan okuyacak

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Teknoloji devi Samsung, Galaxy S25 serisiyle yapay zeka alanında iddialı bir adım atmaya hazırlanıyor.

Sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, attığı bir tweet'te "Samsung Galaxy S25, Apple'a yapay zekanın ne olduğunu söyleyecek." ifadesini kullanarak dikkatleri yeni seriye çekti.

YENİ AI ÖZELLİKLERİYLE GELİYOR

Galaxy S25, Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alarak yapay zeka destekli birçok özellikle gelecek.

Canlı Çeviri, fotoğraf düzenleme, Not Yardımcısı, Tercüman ve Sihirli Kompozisyon gibi mevcut AI özelliklerinin yanı sıra yeni ve şaşırtıcı yapay zeka araçlarının da seriye dahil olması bekleniyor.

Galaxy S25 serisinde güvenlik ön planda tutulacak. Yapay zeka etkinliklerinin çoğu cihazda işlenecek ve bu sayede kullanıcı gizliliği korunacak.

Samsung, Google ile birlikte akıllı telefonlarda yapay zeka özelliklerini sunma konusunda Apple'a göre önde. Apple'ın iOS 18.1 ve iOS 18.2 ile sunduğu Apple Intelligence ise beklentileri karşılayamadı.

UNPACKED ETKİNLİĞİNDE TANITILACAK

Galaxy S25 serisi, 22 Ocak'ta düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Ice Universe'ün sızıntıları ve Samsung'un iddialı açıklamaları, yeni serinin yapay zeka alanında çığır açacağına işaret ediyor.