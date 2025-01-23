Samsung Galaxy S25 ile birlikte piyasaya sürülen ve yakında Galaxy S24'e gelecek en havalı 7 yeni özellik

Haber Merkezi

Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25'i tanıttığı etkinlikte, yeni arayüzü One UI 7'yi de duyurdu.

Android 15 tabanlı One UI 7, birçok yeni özellik ve iyileştirmeyle birlikte geliyor. İşte One UI 7'nin en dikkat çekici 7 özelliği:

NOW BAR

One UI 7 ile gelen Now Bar, kilit ekranında yapay zeka destekli öneriler sunarak en çok kullandığınız uygulamalara ve bilgilere hızlıca erişmenizi sağlıyor. Bu özellik, kilit ekranı deneyimini daha akıllı ve kullanışlı hale getiriyor.

YENİ ANA EKRAN

One UI 7, yeniden tasarlanmış widget'lar, yeni saat stilleri ve animasyonlarla daha basit ve kullanışlı bir ana ekran deneyimi sunuyor.

Daha fazla bilgiyi tek bakışta görmenizi sağlayan bu tasarım, sadelik ve işlevselliği bir araya getiriyor.

YENİ KAMERA ARAYÜZÜ

One UI 7, kamera arayüzünü de yenileyerek daha sezgisel bir kontrol deneyimi sunuyor.

Gelişmiş kamera ayarlarına kolayca erişebilir, farklı modlar arasında hızlıca geçiş yapabilir ve en iyi fotoğrafları çekebilirsiniz.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK

One UI 7, yapay zeka destekli güvenlik özellikleriyle cihazlarınızı ve verilerinizi daha iyi koruyor.

Otomatik Engelleyici özelliği güncellendi, Maksimum Kısıtlamalar ayarları eklendi, Hırsızlık Koruması geliştirildi ve tüm bağlı cihazlarınızın güvenliğini izlemek için yeni bir Knox Matrix panosu sunuldu.

GELİŞMİŞ GİZLİLİK

One UI 7, gizliliğinizi daha iyi kontrol etmenizi sağlayan yeni özellikler sunuyor. Uygulamaların hangi verilere erişebileceğini daha detaylı bir şekilde belirleyebilir ve gizlilik ayarlarınızı kolayca yönetebilirsiniz.

DAHA İYİ PERFORMANS

One UI 7, Android 15'in sunduğu performans iyileştirmelerinden de yararlanıyor. Uygulamalar daha hızlı açılıyor, pil ömrü uzuyor ve genel sistem performansı artıyor.

YENİ TASARIM VE ANİMASYONLAR

One UI 7, yeni tasarım öğeleri ve animasyonlarla daha modern ve şık bir görünüm sunuyor. Yenilenen simgeler, renkler ve görsel efektler, kullanıcı arayüzünü daha estetik hale getiriyor.

One UI 7, Galaxy S25 serisiyle birlikte geldi ve yakında Galaxy S24 serisine de sunulacak. Bu güncelleme, Samsung kullanıcılarına daha akıllı, daha güvenli ve daha kişiselleştirilmiş bir mobil deneyim sunmayı vadediyor.