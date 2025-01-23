Samsung Galaxy S25 kameraları beklentileri karşılayabilecek mi: İşte tüm özellikler

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Samsung, Galaxy S25 serisini tanıttığı etkinlikte, kamera alanındaki yenilikleri de duyurdu.

Yeni donanımların yanı sıra yazılım iyileştirmelerine de odaklanan Samsung, Galaxy S25 Ultra modelinde yeni bir 50 MP ultra geniş açılı kamera sunuyor.

S25 ve S25 Plus modellerinde ise kamera geliştirmeleri, Snapdragon 8 Elite işlemcisinin gücünden yararlanıyor. İşte Galaxy S25 serisinin kamera yenilikleri:

GALAXY S25 VE S25 PLUS

Galaxy S25 ve S25 Plus modelleri, f/1.8 diyafram açıklığına, çift piksel PDAF'ye ve optik görüntü sabitlemeye (OIS) sahip 50 MP geniş açılı ana kamerayla geliyor.

Bu, Galaxy S24 ve S24 Plus ile aynı ana kamera kurulumu. Ancak, Snapdragon 8 Elite tarafından desteklenen Samsung'un gelişmiş ProVisual Engine teknolojisi, renk doğruluğu ve düşük ışık performansında yazılım düzeyinde iyileştirmeler sağlıyor.

Galaxy S25 serisi, ayrıca Galaxy S24'ün 8 bit HDR'sinden daha gelişmiş olan 10 bit HDR video kaydı sunuyor.

ProVisual Engine ile iyileştirilmiş düşük ışık video performansı ve sinematik video çekimleri için Galaxy Log adı verilen yeni bir format da dikkat çekiyor.

Galaxy S25 serisi, Audio Eraser özelliğiyle videolardaki istenmeyen gürültüleri ortadan kaldırmanıza olanak tanıyor.

Ayrıca, Expert RAW uygulamasına entegre edilen Sanal Diyafram özelliği, alan derinliği kontrolünü kolaylaştırıyor.

GALAXY S25 ULTRA

Galaxy S25 Ultra, S25 ve S25 Plus'ta bulunan tüm özelliklerin yanı sıra aşağıdaki kamera geliştirmelerini de sunuyor:

Ana Kamera: S24 Ultra'daki 200MP ISOCELL HP2 sensörünü koruyor, ancak daha iyi ışık hassasiyeti ve dinamik aralık için işlemci yükseltmesi içeriyor.

Ultra Geniş Kamera: S24 Ultra'daki 12MP sensörün yerini alan 50MP ultra geniş sensör, daha keskin ve detaylı geniş açılı fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.

3x Telefoto Kamera: OIS özellikli 10MP telefoto lens, orta menzilli zoom çekimlerinde güvenilir performans sunuyor.

5x Telefoto Kamera: OIS'li 50MP telefoto lens, daha yüksek yakınlaştırma seviyelerinde daha fazla detay ve netlik sağlıyor.