Samsung Galaxy S25 modelleri ilk kez görüntülendi

Haber Merkezi

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarını içeren Galaxy S25 serisinin lansmanı yaklaşırken, sızıntılar ve söylentiler de hız kazanıyor.

Samsung Galaxy S25 modellerinin önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması ve satışa çıkması bekleniyor.

GALAXY S25 MODELLERİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi. Paylaşılan görüntülere göre Galaxy S25 Ultra, büyük oranda Galaxy S24 Ultra modeline benzeyecek.

Telefonun düz bir ekrana ve hafif yuvarlatılmış köşelere sahip olacağı görülüyor. Galaxy S25 ve S25+ modellerinin tasarımı da bir önceki seriye benzer detaylar taşıyor.

Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra'nın daha ince çerçevelere sahip olacağı belirtiliyor.

GALAXY S25 DAHA PAHALI OLACAK

Sızıntılara göre Samsung, Galaxy 25 modellerini bir önceki seriye göre yüzde 30 daha pahalı satacak.

Normalde Samsung, telefonlarında hem Exynos hem de Snapdragon işlemci kullanıyordu. Ancak gelen bilgilere göre, Exynos 2500 zamanında çıkmayabilir.

Bu da şirketin Galaxy S25’te sadece Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisini kullanacağı anlamına geliyor.