Samsung, Galaxy S25 modellerinin çıkış tarihini yanlışlıkla açıkladı

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Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25, beklenenden daha erken tanıtılabilir. Şirketin yaptığı bir anket, Galaxy S25 ailesinin 5 Ocak'ta duyurulacağını işaret ediyor.

Bu tarih, mevcut nesil Galaxy S24'ün tanıtım tarihinden yaklaşık iki hafta önceye denk geliyor.

Samsung, yeni amiral gemisini geliştirme sürecinde kullanıcıların geri bildirimlerine önem veriyor.

Şirket, mevcut cihazlarla ilgili şikayetleri ve Galaxy S25'te görmek istenen özellikleri öğrenmek için bir anket düzenledi.

Ankete katılan kullanıcılara oyun performansı, arayüz hızı, ısınma sorunları, kamera kalitesi ve pil ömrü gibi konularda sorular yöneltildi.

GALAXY AI İÇİN BEKLENTİLER

Ankette ayrıca, Galaxy AI ile ilgili istekler de soruldu. Kullanıcılar, Animoji ve Memoji oluşturma, bildirim özeti, arkadaşlarla multimedya deneyimleri paylaşma, metinden fotoğraf ve video oluşturma ve eski fotoğrafları kurtarma gibi özelliklerin Galaxy AI'a eklenmesini istediklerini belirttiler.

Samsung, Galaxy S25 serisinin donanım özelliklerini büyük ölçüde tamamlamış olsa da yazılım tarafında hala geliştirmeler yapıyor.

Şirket, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüne son rötuşları yaparken, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak yeni cihazının en iyi telefonlar arasında yer almasını sağlamayı hedefliyor.