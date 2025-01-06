Samsung, Galaxy S25 serisinde kendi ürettiği bellek yongalarını kullanmayacak

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Samsung, Galaxy S25 serisinde beklenmedik bir değişikliğe imza atarak kendi ürettiği LPDDR5X DRAM yerine Micron'un bellek yongalarını kullanma kararı aldı.

Bu karar, Samsung'un bellek yongalarında yaşadığı performans ve verimlilik sorunlarından kaynaklanıyor.

MİCRON, İLK KEZ GALAXY TELEFONLARDA

Samsung, uzun yıllardır Galaxy telefonlarında kendi ürettiği DRAM yongalarını kullanıyordu. Ancak, Galaxy S25 serisinde ilk kez Micron'un LPDDR5X yongaları tercih edilecek.

Micron'un LPDDR5X yongası, Samsung'un 1b üretim sürecine göre daha gelişmiş bir teknoloji olan 1β (1-beta) düğümüne dayanıyor. Micron'un yongaları, daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sunuyor.

SAMSUNG İÇİN UTANÇ KAYNAĞI

Samsung'un kendi ürettiği LPDDR5X yongaları yerine Micron'un yongalarını kullanma kararı, Samsung için bir utanç kaynağı olarak görülüyor.

Bu karar, Samsung'un bellek yongaları pazarındaki liderliğinin sorgulanmasına neden olabilir.

Galaxy S25 serisi, Ocak 2025'te tanıtılacak ve şubat ayında satışa sunulacak. Yeni telefonların, Snapdragon 8 Elite işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve 200 MP kamera gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.