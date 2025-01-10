Samsung Galaxy S25 Slim'in performans skoru ortaya çıktı

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Samsung Galaxy S25 Slim, Geekbench'te SM-S937U model numarasıyla listelendi. Liste, telefonun Snapdragon 8 Elite işlemci ile güçlendirildiğini doğruluyor.

GEEKBENCH PUANLARI

Galaxy S25 Slim, Geekbench 5'te tek çekirdek testinden 3.005 puan, çok çekirdek testinden ise 6.945 puan aldı.

Bu puanlar, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Galaxy S24 Ultra ile benzerlik gösteriyor.

SNAPDRAGON 8 ELİTE İŞLEMCİ

Galaxy S25 Slim, Qualcomm'un en yeni ve en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile donatılacak. Bu işlemci, telefona yüksek performans ve enerji verimliliği sağlayacak.

ÇIKIŞ TARİHİ

Galaxy S25 Slim'in, 2025'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.