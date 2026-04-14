WhatsApp'a gelecek yeni özellikler beta sürümünde ortaya çıktı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, durum güncellemeleri için kullanıcı deneyimini kökünden değiştirecek yeni özelliklerini Android beta sürümünde test ediyor.

Bu yeni güncellemeler, bilinmeyen numaralarla olan etkileşimleri şeffaflaştırırken durumların uygulama içindeki konumunu da tamamen yeniden şekillendiriyor.

BİLİNMEYEN NUMARALAR İÇİN YENİ BİLGİLENDİRME EKRANI

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, rehberlerinde kayıtlı olmayan kişilerin durum güncellemelerini neden gördüklerini net bir şekilde açıklayan bir giriş ekranıyla karşılaşacak.

Sistem, yakın zamanda mesajlaşılan veya arama yapılan ancak rehbere eklenmeyen numaraların durum güncellemelerini bu etkileşim geçmişine dayanarak görünür kılıyor.

Şirket, bu yeniliğe rağmen mevcut gizlilik ayarlarının tamamen aynı kaldığını ve görünürlük kontrolünün kullanıcılarda olmaya devam ettiğini vurguluyor.

Rehberde kayıtlı olmayan birinin durumunun size görünmesi, aslında karşı tarafın sizin numaranızı kaydetmiş olması ve gizlilik ayarlarının buna izin vermesinden kaynaklanıyor.

DURUM GÜNCELLEMELERİ SOHBETLER SEKMESİNE TAŞINIYOR

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı bir diğer önemli yenilik ise durum güncellemelerinin doğrudan Sohbetler sekmesinin en üst kısmına yerleştirilmesi.

Bu yeni tasarım sayesinde kullanıcılar, Güncellemeler sekmesine gitmeye gerek kalmadan tıpkı diğer sosyal medya platformlarındaki gibi hikayelere çok daha hızlı ve akıcı bir şekilde erişebilecek.

Sohbetler sekmesinde yer alacak yeni gezinme çubuğu, zaman yönetimi sağlamak adına en sık etkileşim kurulan kişilerin paylaşımlarını öncelikli olarak sıralayacak.

Sessize alınan kişilerin güncellemeleri ise mevcut gizlilik yapısını koruyarak sistem içinde ayrı bir alanda gösterilmeye devam edecek.