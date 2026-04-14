Bir belgenin yapay zeka olup olmadığı nasıl anlaşılır

Dolandırıcıların yeni oyuncağı "yapay zeka"...

Gümüşhane'de yaşanan olay, bilinçli olmayı bir kez daha gerektirdi.

Dolandırıcılar, WhatsApp üzerinden bir vatandaşa ulaşarak yapay zeka ile hazırlanmış sahte bir mahkeme belgesi gönderdi.

Bu belgede, kişinin Vergi Usul Kanunu’na aykırı işlem yaptığı iddia edilerek 30 bin TL ödeme yapması halinde davanın kapatılacağı, aksi durumda ise hapis cezasıyla karşılaşacağı ifade edildi.

Durumdan şüphelenen vatandaş, kendisine gönderilen belgeyi avukatına iletti.

Belgeyi inceleyen avukat, evrakta birçok hukuki ve teknik hata bulunduğunu fark ederek bunun dolandırıcılık girişimi olduğunu belirledi.

Kaynak: İHA

YAPAY ZEKA İLE BELGE DOLANDIRICILIĞI

Belge üzerindeki hataların sadece bir hukukçu gözüyle fark edilebileceğini ve vatandaşların bu tuzağa kolayca düşebileceğini ifade eden Ali Haydar Dereli, "Müvekkilimiz Bayburt'tan bizi aradı. Kendisine WhatsApp'tan bir mahkeme kararının iletildiğini ve kararda bugün ödeme yapmazsa ceza ödeyeceğini, hatta hapis cezası çıkacağını belirten ifadeler olduğunu söyledi. Tabii biz, hemen bugün ödeme yapılmasını gerektiren bir durumdan bahsedilince bunun bir dolandırıcılık olayı olabileceğini düşündük. Yine de emin olmak için kararın bize gönderilmesini istedik.

Müvekkilimiz kararı WhatsApp'tan gönderdiğinde açıkçası ilk başta gülümsedik. Çünkü kararın başında Adalet Bakanlığı'nın logosu yer alıyordu. Oysa hiçbir mahkeme kararında Adalet Bakanlığı logosu bulunmaz. Zira mahkemeler bağımsızdır. Karara baktığımızda üstte hâkim, altta ise icra müdürünün imzasını gördük. Bu da tamamen hukuka aykırıdır. Çünkü bir mahkeme kararında yalnızca hâkimin imzası bulunur.

Kararın içeriğini incelediğimizde üst tarafta ceza hükümleri, alt tarafta ise hukuk hükümleri olduğunu gördük.

Ayrıca dava açılış tarihi ile karar tarihinin aynı gün olduğu, esas ve karar numaralarının birbiriyle uyuşmadığı gibi birçok hukuka aykırılık tespit ettik. Bunun üzerine müvekkilimize sakin olmasını ve bunun sahte, dolandırıcılık amaçlı bir belge olduğunu ifade ettik. Müvekkilimiz de rahatladı. Daha sonra başka vatandaşların mağdur olmaması adına bu kararı sosyal medyada paylaştık.

Belgenin yapay zekâ ile hazırlandığı oldukça belliydi. Çünkü yapay zekâ kaynaklı birçok hata ve eksiklik bu belgede de mevcuttu. Nitekim esas ve karar numaralarının, tarihlerle uyuşmaması; hukuk ve ceza hükümlerinin karışık şekilde yer alması; hukuk mahkemesi kararı gibi görünmesine rağmen hapis cezası içermesi gibi çok sayıda hata bulunuyordu" dedi.

NASIL ANLAŞILIR

Resmi hatalar: Yanlış logo kullanımı (örneğin mahkeme kararında bakanlık logosu)

Yetki hataları: Aynı belgede olmaması gereken kişilerin imzası

Çelişkili içerik: Ceza ve hukuk ifadelerinin karışması

Mantık hataları: Dava tarihi ile karar tarihinin aynı olması

Numara tutarsızlığı: Esas ve karar numaralarının uyuşmaması

Belge türü uyumsuzluğu: Hukuk davası gibi görünüp hapis cezası içermesi

Aşırı kusursuz dil: Çok düzgün ama mekanik ve kalıp ifadeler

Genel ve yüzeysel anlatım: Somut detay yerine genel ifadeler kullanılması

Gerçek dışı süreç: WhatsApp/SMS üzerinden “resmi” belge gönderilmesi