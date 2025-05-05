Samsung Galaxy S26, belirli pazarlar için daha zayıf bir işlemciyle gelecek

Haber Merkezi

Gelecek yıl tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S26 serisi telefonların, belirli pazarlar için farklı işlemci varyantlarıyla geleceği neredeyse kesinleşti.

Raporlar ve analizler, Exynos işlemcili versiyonların performans açısından bir kez daha Snapdragon'lu muadillerinin gerisinde kalabileceğini gösteriyor.

Bu durum, geçmişte de sıkça tartışılan Exynos ve Snapdragon işlemcileri arasındaki performans farkı geleneğinin 2026'da piyasaya sürülecek Galaxy S26 serisinde de devam edebileceği anlamına geliyor.

NEDEN ÇİFT İŞLEMCİ STRATEJİSİ

Samsung'un kendi geliştirdiği 2nm üretim sürecine sahip Exynos 2600 işlemcisinde önemli ilerleme kaydettiği ancak üretim verimliliği oranlarının henüz tüm dünyaya yetecek seviyede olmadığı bildiriliyor.

Bu nedenle, birden fazla Avrupa ülkesi dahil olmak üzere bazı bölgelerde Galaxy S26 modelleri Exynos 2600 işlemci ile gelecek.

ABD ve diğer bazı önemli pazarlarda ise telefonların Snapdragon işlemcili versiyonlarının satılması bekleniyor.

Samsung'un asıl planının tüm Galaxy S26 serisini Exynos 2600 ile donatmak olduğu, ancak mevcut üretim zorlukları nedeniyle bu planın şimdilik rafa kaldırıldığı anlaşılıyor.