Samsung Galaxy S26, iPhone 17 nedeniyle erken tanıtılabilir

Haber Merkezi

Gelecek yılın başlarında (Ocak 2026) tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S26 serisiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'ın Weibo'da yaptığı bir paylaşıma göre, Galaxy S26 Ultra modeline güç vermesi beklenen Qualcomm'un bir sonraki amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite 2, normalde ekim ayında yapılan tanıtımın aksine bu yıl eylül ayında duyurulabilir.

Bu durum, Samsung'un kendi amiral gemisi lansman takvimini de etkileyebilir. Snapdragon 8 Elite 2'nin beklenen yonga seti olacağı Galaxy S26 Ultra'nın (ve muhtemelen diğer pazarlardaki tüm Galaxy S26 modellerinin) daha erken bir tarihte tanıtılma olasılığı gündeme geldi.

QUALCOMM TANITIMI NEDEN ÖNE ÇEKİYOR

Qualcomm'un lansmanı bir ay öne çekmesinin olası nedenlerinden biri, rakibi MediaTek'in yine eylül ayında tanıtması beklenen Dimensity 9500 yonga setinin medyadaki etkisini azaltmak olabilir.

İki üretici arasındaki rekabetin kızışmasının yanı sıra, her iki şirketin 2025 amiral gemisi işlemcisinin de TSMC tarafından 3. nesil 3nm (N3P) süreciyle üretilmesi bekleniyor.

Bir diğer olasılık ise, Samsung'un Galaxy S26 serisi için ön siparişleri biraz daha erken başlatmak istemesi.

Eğer Qualcomm yonga setini eylülde tanıtırsa, Samsung'un Galaxy S26 lansmanını geleneksel ocak ayı yerine Aralık 2025'e çekmesi mümkün olabilir.