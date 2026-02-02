Samsung Galaxy S26 serisinin resmi görselleri sızdırıldı: İşte tasarım detayları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26'nın tanıtımına bir aydan kısa bir süre kala cihazların resmi görselleri internete düştü.

Android Headlines tarafından yayınlanan görüntüler, serinin tasarım hatlarını doğrularken özellikle kamera yerleşimindeki değişiklikleri gözler önüne serdi.

GALAXY S26 ULTRA'DA TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ

Sızdırılan görsellere göre serinin en güçlü üyesi Galaxy S26 Ultra, selefine kıyasla daha yuvarlak köşelere sahip olsa da genel köşeli yapısını korumaya devam ediyor.

Arka taraftaki üçlü kamera kurulumunun artık çıkıntılı bir ada içerisine yerleştirildiği ve ön kamera deliğinin daha geniş bir görüş açısı sunmak için büyütüldüğü görülüyor.

DONANIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alacak olan Ultra modeli, 6,9 inçlik QHD+ ekranı, 5.000 mAh bataryası ve 200 megapiksellik ana kamerasıyla üst düzey performans sunmaya hazırlanıyor.

Serinin diğer üyeleri Galaxy S26 ve S26 Plus ise artırılmış batarya kapasiteleri ve yenilenen tasarım dilleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

TANITIM TARİHİ BELLİ OLDU

Siyah, Gümüş Gölge, Kobalt Moru ve Pembe Altın gibi geniş renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi beklenen seri, Samsung'un yeni tasarım anlayışını temsil edecek.

Merakla beklenen Galaxy S26 ailesi, 25 Şubat tarihinde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde resmen tanıtılacak.