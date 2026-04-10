2025'in son çeyreğinde en çok satan telefonlar belli oldu

Küresel akıllı telefon pazarında 2025 yılının son çeyreğine ait satış verileri teknoloji devleri arasındaki rekabetin sonuçlarını gözler önüne serdi.

Raporda yer alan ilk 10 model, söz konusu çeyrekteki toplam küresel akıllı telefon satışlarının yaklaşık yüzde 23'ünü tek başına oluşturdu.

ZİRVENİN SAHİBİ iPHONE 17 PRO MAX OLDU

Listenin ilk üç sırasında tamamen Apple'ın yeni nesil cihazları yer alırken, liderlik koltuğuna toplam pazar payının yüzde 5'ini elde eden iPhone 17 Pro Max oturdu.

Zirvenin hemen ardındaki ikinci ve üçüncü sıraları ise standart iPhone 17 ile iPhone 17 Pro modelleri paylaştı.

ESKİ MODELLER DE LİSTEDEKİ YERİNİ KORUDU

Bir önceki yılın iddialı modeli iPhone 16 dördüncü sırada tutunmayı başarırken, uygun fiyatlı iPhone 16e ise sekizinci sıradan listeye girmeyi başardı.

Apple'ın ürün yelpazesindeki modellerden biri olan iPhone Air'in ise en çok satanlar sıralamasına girememesi dikkat çeken detaylardan biri oldu.

ANDROID ÜRETİCİLERİ ORTA SEGMENTTE GÜÇLÜ

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy A56, A36 ve A07 gibi fiyat performans odaklı orta segment cihazlarıyla beşinci, altıncı ve yedinci sıraları elde etti.

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S25 listeye ancak 10. sıradan dahil olurken, Xiaomi'nin REDMI A5 modeli dokuzuncu sıraya yerleşti.