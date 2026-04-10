Apple, katlanabilir iPhone için Samsung ile anlaştı

Samsung, 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 700'lük şaşırtıcı bir büyümeyle 37,8 milyar dolara denk gelen 57,2 trilyon won işletme kârı açıklamayı bekliyor.

Analistlerin tahminlerine göre, bu tarihi artışla birlikte şirketin yakın zamanda kârlılık oranında NVIDIA'yı geride bırakarak küresel zirveye yerleşeceği öngörülüyor.

APPLE İLE ÜÇ YILLIK ÖZEL SÖZLEŞME

Kârlılık hedeflerini her geçen gün yükselten şirket, teknoloji devi Apple'dan katlanabilir ekran tedariki için üç yıllık oldukça kazançlı bir sözleşme imzaladı.

Çinli BOE ve LG Display gibi rakiplerin karmaşık ekran teknolojilerinde yetersiz kalması, Apple'ı bu zorunlu anlaşmada doğrudan Samsung'a yönlendirdi.

Piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir iPhone modelinin, sürtünmeyi önleyen ve gerilimi dağıtan çift katmanlı ultra ince cam kurulumuna sahip olacağı belirtiliyor.

Sadece 0,15 milimetre derinliğinde bir katlanma izine sahip olacak bu gelişmiş ekran teknolojisi, Apple'ın Samsung'un rakipsiz uzmanlığına duyduğu ihtiyacı kanıtlıyor.