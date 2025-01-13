Samsung Galaxy S26 Ultra, daha gelişmiş bir ekranla gelecek

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Samsung, gelecek yıl piyasaya süreceği Galaxy S26 Ultra modelinde daha parlak ve daha verimli bir ekran kullanacak.

CoE (Color Filter on Encapsulation) adı verilen bu teknoloji, Galaxy S26 Ultra'nın ekran performansını artıracak.

COE TEKNOLOJİSİ NEDİR

CoE, OLED ekranlarda kullanılan geleneksel polarize plakaları renk filtreleriyle değiştirerek ışık geçirgenliğini artıran ve OLED paneli daha ince hale getiren bir teknoloji.

Bu sayede, ekran daha az enerji harcayarak daha yüksek parlaklık sunabiliyor.

SAMSUNG DAHA ÖNCE KULLANMIŞTI

CoE teknolojisi, daha önce Samsung'un katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 3 ve sonraki modellerde kullanılıyordu. Galaxy S26 Ultra, bu teknolojiyi kullanan ilk düz ekranlı Samsung telefonu olacak.

CoE teknolojisi sayesinde Galaxy S26 Ultra'nın ekranı, Galaxy S24 Ultra'nın 2.600 nitlik maksimum parlaklığını geride bırakabilir. Ayrıca, ekran daha az enerji tüketerek pil ömrünü uzatabilir.