Samsung Galaxy S26 Ultra'nın kamera detayları ortaya çıktı

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonu olması beklenen Galaxy S26 Ultra hakkında yeni ve heyecan verici bir sızıntı ortaya çıktı.

Tanınmış kaynak Ice Universe, cihazın kamera sisteminde yapılacak önemli bir yükseltmeye işaret etti.

YENİ SENSÖR VE DAHA GENİŞ DİYAFRAM

Yeni iddiaya göre, Galaxy S26 Ultra'da geliştirilmiş bir ISOCELL HP2+ sensörü kullanılacak ve bu sensör, daha geniş bir diyafram açıklığına sahip olacak.

Daha geniş diyafram, sensöre daha fazla ışık girmesini sağlayarak özellikle düşük ışık koşullarında fotoğraf performansını ciddi şekilde iyileştirecek.

DİĞER BEKLENEN YENİLİKLER

Kamera iyileştirmesinin yanı sıra, Galaxy S26 Ultra'nın 45W'tan 65W'a yükseltilmiş hızlı şarj ve Samsung'un kendi üreteceği Snapdragon 8 Elite 2 işlemci gibi yeniliklerle gelmesi de bekleniyor.

Ancak telefonun tanıtımına daha çok zaman olduğu için bu bilgilerin şimdilik birer söylentiden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.