Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin tasarım detayları sızdırıldı

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Teknoloji dünyasının gündeminden düşmeyen katlanabilir telefonlar, Samsung'un yeni modeli Galaxy Z Flip 7 FE ile tekrar gündeme geldi.

Sızdırılan render görsellerine göre, telefonun kapak ekranı tasarımı, önceki modeller olan Galaxy Z Flip 5 ve Flip 6 ile benzerlik gösteriyor.

Bu durum, teknoloji meraklıları arasında hayal kırıklığı yaratırken, Samsung'un bu stratejisi de tartışma konusu oldu.

GALAXY Z FLIP 7 FE'NİN KAPAK EKRANI TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

Sızıntıyı yapan OnLeaks'in paylaştığı bilgilere göre, Galaxy Z Flip 7 FE'nin kapak ekranı, kalın bir çerçeveye ve kamera lenslerinin etrafını kesen basamaklı bir alt kenara sahip.

Bu tasarım, Galaxy Z Flip 5 ve Flip 6'da kullanılan ekran tasarımıyla aynı. Buna karşılık, amiral gemisi Galaxy Z Flip 7'nin daha büyük, kenardan kenara bir ekrana sahip olacağı belirtilmişti.

Ekranın boyutunun ise 3,4 inç olacağı söyleniyor. Telefonun boyutlarına bakıldığında ise katlandığında 165,1 x 71,7 x 7,4 mm boyutlarında olacağı söyleniyor. Bu da geçen seneki modele göre çok az bir kalınlık farkı bulunuyor.

Samsung'un katlanabilir telefonunun FE versiyonu, uzun zamandır teknoloji dünyasının gündeminde.

Özellikle Motorola'nın daha uygun fiyatlı Razr modeliyle rekabet etmesi beklenen Galaxy Z Flip 7 FE'nin 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Samsung'un genellikle yeni katlanabilir telefonlarını temmuz ayındaki Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurduğu göz önüne alındığında, telefon hakkında daha fazla detayın o etkinlikte açıklanması bekleniyor.