Samsung Galaxy Z Fold 7 ekran kırışıklığı sorununu çözecek

Haber Merkezi

Samsung, Galaxy Z Fold 7 ile ekran teknolojisinde adeta bir çığır açıyor. Katlanabilir ekran teknolojisinin en büyük sorunlarından biri olan kırışıklık, Fold 7 ile neredeyse tarihe karışıyor.

Yeni sızıntılara göre, Fold 7'nin ekranı normal kullanımda neredeyse hiç fark edilmeyen bir kırışıklığa sahip olacak.

Bu, kullanıcıların çok daha keyifli ve akıcı bir ekran deneyimi yaşamasını sağlayacak. Samsung'un bu başarısı, diğer üreticilere de ilham verebilir ve katlanabilir telefon pazarında rekabeti artırabilir.

EXYNOS 2500 İLE GÜÇLENEN ÜSTÜN PERFORMANS

Galaxy Z Fold 7, sadece ekranıyla değil, performansıyla da dikkat çekiyor. Samsung, yeni katlanabilir telefonunda Exynos 2500 yonga setini kullanacak.

Bu yonga seti, Fold 7'ye yüksek bir performans ve enerji verimliliği sunacak. Exynos 2500, aynı zamanda Samsung'un gelecekteki amiral gemisi telefonlarında da kullanılması bekleniyor.