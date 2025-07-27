Samsung Galaxy Z Fold 7'de ekran sorunu ortaya çıktı: İşte çözümü

Samsung'un kısa süre önce piyasaya sürdüğü amiral gemisi katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7, bazı kullanıcıların canını sıkan bir ekran hatasıyla gündeme geldi.

Kullanıcılar, telefonun ekranının zaman zaman tamamen siyaha veya beyaza döndüğünü rapor ederken, Samsung'dan resmi bir açıklama ve çözüm geldi.

SORUNUN KAYNAĞI "GELİŞTİRİCİ SEÇENEKLERİ"

Samsung, hatanın donanımsal olmadığını, kullanıcıların "Geliştirici Seçenekleri" menüsündeki "minimum genişlik" ayarını desteklenmeyen bir değere değiştirmesinden kaynaklandığını doğruladı.

Şirket, bu menüdeki ayarların bilinçsizce değiştirilmemesi konusunda kullanıcıları uyardı.

SAMSUNG'DAN ADIM ADIM ÇÖZÜM YOLU

Bu sorunla karşılaşan Galaxy Z Fold 7 kullanıcıları için basit bir çözüm de paylaşıldı.

Kullanıcıların Ayarlar > Ekran > Ekran düzeni ve boyutu menüsüne giderek "ekran boyutu" ayarını bir kez değiştirmeleri, ekran düzenini sıfırlayarak sorunu çözüyor.