Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, Çin'de farklı bir isimle piyasaya sürüldü

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Samsung, geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de Galaxy Z Fold Special Edition adıyla yeni bir katlanabilir telefon modeli piyasaya sürmüştü.

Bu model, standart Galaxy Z Fold 6'dan 500 dolar daha pahalı olmasına rağmen ince tasarımıyla dikkat çekiyordu. Ancak Samsung, bu özel modeli Çin pazarında farklı bir isim ve bazı değişikliklerle satışa sunuyor.

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ÇİN'DE W SERİSİ OLARAK ADLANDIRILIYOR

Samsung, Çin'de katlanabilir telefonlarını W serisi olarak adlandırma geleneğini sürdürüyor.

Bu nedenle Galaxy Z Fold Special Edition, Çin pazarında W25 adıyla piyasaya sürüldü. Cihaz, altın rengi kaplaması ve seramik arka yüzeyiyle standart modelden ayrılıyor.

W25, Çinli kullanıcıların tercihlerine uygun olarak altın rengi ve seramik arka yüzey gibi özelliklerle donatıldı.

Bu sayede cihaz, Çin pazarındaki diğer katlanabilir telefonlarla rekabet edebilecek bir görünüme kavuştu.

W25'İN ÖZELLİKLERİ

W25, teknik özellikler açısından Galaxy Z Fold Special Edition ile aynı donanıma sahip. Cihazda 200 megapiksel arka kamera, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 1 TB'a kadar depolama alanı bulunuyor.

FİYAT BİLGİSİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Samsung W25'in Çin'deki fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak Güney Kore'deki fiyat göz önüne alındığında, cihazın Çin'de de yaklaşık 2.400 dolara satılması bekleniyor.