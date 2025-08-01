Samsung, ikinci çeyrekte kaç para kazandığını açıkladı: Gelirler çakıldı

Teknoloji devi Samsung, 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı ve sonuçlar, şirketin zor bir dönemden geçtiğini gözler önüne serdi.

Paylaşılan verilere göre, şirketin hem gelirleri hem de kârlılığı önemli ölçüde düştü.

KÂR VE GELİRDE SERT DÜŞÜŞ

Samsung, yılın ikinci çeyreğinde 57,44 milyar dolar gelir elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8'lik bir düşüş yaşadı.

Faaliyet kârı ise bir önceki çeyreğe göre sert bir düşüşle 3,62 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ ÇİP SEKTÖRÜ

Şirket, bu olumsuz tablonun temel nedeninin çip iş kolunda yaşanan gerileme olduğunu belirtti.

Özellikle ABD'nin yeni ticaret politikalarının, Samsung'un bu noktaya gelmesinde etkili olduğu vurgulandı.