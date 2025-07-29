Samsung ile Tesla'dan 16,5 milyar dolarlık dev anlaşma

Elektrikli otomobil devi Tesla ve teknoloji devi Samsung, 16,5 milyar dolar değerinde devasa bir çip anlaşmasına imza attı.

Anlaşmayı, X'te yaptığı paylaşımlarla bizzat Elon Musk doğruladı.

SAMSUNG, TESLA'NIN YENİ NESİL AI6 ÇİPLERİNİ ÜRETECEK

2033 yılı sonuna kadar devam edecek olan anlaşma kapsamında Samsung, Tesla'nın en yeni AI6 çiplerinin üretimini üstlenecek.

Bu, iki şirket arasında mevcut AI4 çiplerinin üretimini de kapsayan mevcut iş birliğinin bir devamı niteliğinde.

ELON MUSK SÜRECİ BİZZAT YÖNETECEK

Anlaşmanın en dikkat çekici detayı ise Elon Musk'ın sürece bizzat dahil olacağını açıklaması oldu.

Musk, üretimin Samsung'un ABD'deki yeni fabrikasında yapılacağını ve maksimum verimlilik için kendisinin de sahada olacağını belirtti.