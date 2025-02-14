Samsung, ilk Galaxy S25 güncellemesini dağıtmaya başladı

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Samsung, yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S25 için ilk yazılım güncellemesini yayınlamaya başladı.

Yaklaşık 585 MB boyutundaki güncelleme, öncelikle Güney Kore'deki kullanıcılara sunuluyor ve yakında diğer ülkelerdeki kullanıcılara da ulaşması bekleniyor.

GÜNCELLEMENİN İÇERİĞİ

Güncelleme, Şubat 2025 güvenlik yamasını içererek 40'tan fazla güvenlik açığını gideriyor. Ayrıca, şarj, aramalar ve kamera performansında iyileştirmeler yaparak bazı küçük hataları düzeltiyor.

Güncelleme, büyük değişiklikler içermiyor. Daha çok güvenlik ve kararlılık odaklı bir güncelleme olarak öne çıkıyor.

NASIL İNDİRİLİR

Galaxy S25 kullanıcıları, Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle yolunu izleyerek güncellemeyi kontrol edebilir ve indirebilirler.

Galaxy S25, sorunsuz güncellemeleri destekleyen ilk Samsung amiral gemisi telefonu. Bu özellik sayesinde, güncelleme arka planda indirilip yükleniyor ve telefonun yeniden başlatılmasıyla aktif hale geliyor.

Bu da kullanıcıların güncellemeyi yüklemek için uzun süre beklemesine gerek olmadığı anlamına geliyor.