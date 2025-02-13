Samsung kullanıcıları için kötü haber: One UI 7 güncellemesi gecikecek

Haber Merkezi

Samsung, akıllı telefon pazarında konumunu korurken, kullanıcılarına en iyi deneyimi sunmak için sürekli olarak çalışıyor.

Şirketin en son kullanıcı ara yüzü olan One UI 7, uzun zamandır bekleniyor. Ancak, gelen son haberler, güncellemenin daha da gecikeceğini gösteriyor.

Galaxy S25'in piyasaya sürülmesiyle birlikte gündeme gelen gecikme, Samsung kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı.

GÜNCELLEME TAKVİMİ: MART AYINDA GELEBİLİR

One UI 7'nin çıkış tarihi hakkında birçok farklı iddia ortaya atılmış olsa da Samsung henüz resmi bir açıklama yapmadı.

En son iddialara göre, güncelleme 31 Mart'ta sadece Galaxy S24 FE için yayınlanacak. Bu durumda, Galaxy S24 serisinin diğer modelleri de güncellemeyi mart ayının başlarında ya da ortalarında alacak.

GEÇMİŞTE DE GECİKMELER YAŞANMIŞTI

Samsung'un yazılım güncellemeleri konusunda geçmişte de gecikmeler yaşandığı biliniyor.

Bu nedenle, One UI 7'nin de beklenenden daha geç yayınlanması sürpriz olmayacak. Hatta bazı kaynaklar, güncellemenin ikinci çeyreğe, yani nisan ayına kadar sarkabileceğini iddia ediyor.

GÜNCELLEMEYİ İLK AMİRAL GEMİLER ALACAK

Samsung'un güncelleme stratejisine göre, One UI 7'yi ilk olarak amiral gemisi modelleri alacak.

Daha sonra orta segment ve giriş seviyesi cihazlar güncellemeyi takip edecek. Bu da güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşmasının haftalar hatta aylar sürebileceği anlamına geliyor.